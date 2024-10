Seltener Boss zum neuen Chef der Xbox Game Studios befördert

HQ

Letztes Jahr hat Microsoft die Xbox-Abteilung grundlegend umgekrempelt und Sarah Bond zur neuen Xbox-Chefin gemacht, während Phil Spencer die Gesamtverantwortung für alle Gaming-Aktivitäten bei Microsoft übertragen wurde. Eine weitere große Neuigkeit war, dass der Manager der Xbox Game Studios, Matt Booty, zum President of Game Content and Studios befördert und von Alan Hartman abgelöst wurde.

Allerdings ist Alan Hartman nun in den Ruhestand gegangen und es wird ein neuer Leiter der Xbox Game Studios benötigt, und einer wurde nun ernannt. Es stellt sich heraus, dass es diesmal ein Europäer sein wird, dem die Ehre zuteil wird, nämlich Rares Studiochef Craig Duncan.

Angesichts des unglaublichen Erfolgs, den Rare mit Sea of Thieves im Laufe der Jahre erzielt hat, und des jüngsten Erfolgs der PlayStation 5-Veröffentlichung des Spiels, fühlt sich dies äußerst verdient an und geht an eine Person mit hohem Vertrauen. In einem Brief an die Mitarbeiter der Xbox-Abteilung schreibt Matt Booty (via The Verge):

"Ich freue mich, bekannt geben zu können, dass Craig Duncan die Rolle des Head of Xbox Game Studios übernehmen wird. Craig bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus seiner Zeit bei Codemasters, Midway Games und Sumo Digital mit, bevor er 2011 zu Xbox kam, um Rare zu leiten. In dieser Zeit hat Rare einen nachhaltigen Geschäftserfolg erzielt und neues geistiges Eigentum entwickelt, vor allem das sich ständig weiterentwickelnde Sea of Thieves, ein plattformübergreifendes Franchise mit über 40 Millionen Spielern.

In seiner neuen Rolle wird sich Craig weiterhin darauf konzentrieren, unseren Studios dabei zu helfen, qualitativ hochwertige, differenzierte Spielerlebnisse zu liefern, die sich zu erfolgreichen Franchises entwickeln und mehr Spieler erreichen können, indem sie in neues geistiges Eigentum investieren."

Die neue Führung bei Rare wird von Joe Neate und Veteran Jim Horth übernommen, wobei ersterer vielen Sea of Thieves-Spielern, die das Spiel schon lange verfolgen, ein bekannter Name ist.

Wir sind gespannt, was dies sowohl für Rare als auch für Xbox Game Studios bedeuten wird. Wir wissen, dass der erste Teil derzeit an Everwild arbeitet, von dem wir heute berichtet haben, dass er anscheinend bald vorgestellt werden kann, und hoffen, dass letzterer unter der Leitung von Craig endlich grünes Licht für das lang erwartete Banjo-Kazooie 3 geben wird, das die Fans seit über zwei Jahrzehnten fordern.