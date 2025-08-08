Seltene Ausgabe des Hobbit wird für mehr als 40.000 Pfund verkauft

Eine seltene Ausgabe von J.R.R. Tolkiens Der Hobbit wurde für eine atemberaubende Summe verkauft. Die Erstausgabe, die eine von nur 1.500 Exemplaren ist, die 1937 gedruckt wurden, befindet sich in gutem Zustand und wurde bei einer Hausräumung in Bristol in einem Bücherregal gefunden.

Laut BBC sollte das Buch bei einer Auktion etwa 10.000 bis 12.000 Pfund einbringen, wurde aber stattdessen für satte 43.000 Pfund verkauft. "Es ist die Quintessenz der Auktionsgeschichte. Jeder träumt davon, ein seltenes Stück zu finden, das vor aller Augen verborgen ist, und hier sind wir", sagte Caitlin Riley, die Buchspezialistin des Auktionshauses in Bath, das das Buch verkaufte.

Das Buch gehörte Hubert Priestley, einem berühmten Botaniker in den 1930er Jahren, der enge Verbindungen zur Universität Oxford hatte, an der Tolkien als Professor lehrte. Es wird angenommen, dass Priestley sowohl C.S. Lewis kannte als auch ein Bekannter von Tolkien war.

Diese Ausgabe des Hobbit enthält auch seltene Zeichnungen von Tolkien selbst.

