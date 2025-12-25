Selenskyjs Wunsch während der Rede an Heiligabend: Putins Tod? Wir verlangen etwas Größeres

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nutzte seine Ansprache am Heiligabend, um den tiefsten Wunsch der Ukrainer inmitten von fast vier Jahren Krieg auszudrücken und sagte, viele hoffen stillschweigend auf den Sturz des russischen Präsidenten Wladimir Putin, während sie öffentlich für Frieden beten.

In Bezug auf den traditionellen Glauben, dass Wünsche, die in der Weihnachtsnacht gemacht werden, wahr werden können, sagte Selenskyj: "Heute teilen wir alle einen Traum. Und wir wünschen uns einen Wunsch, für uns alle. 'Möge er zugrunde gehen', mag jeder von uns denken." Er nannte Putin nicht direkt. "Aber wenn wir uns zu Gott wenden, bitten wir natürlich um etwas Größeres", fügte er hinzu.

Selenskyj sagte, die Ukrainer forderten letztlich Frieden, Familiensicherheit und die Möglichkeit, wieder ein normales Leben zu führen. "Wir kämpfen dafür. Und wir beten dafür. Und wir haben es verdient", sagte er und forderte eine Zukunft, in der Familien in Harmonie leben und Kinder ohne Angst feiern können.

Die Ansprache erfolgte, während Russland die Angriffe während der Weihnachtszeit fortsetzte – ein Muster, das seit Beginn seiner groß angelegten Invasion 2022 zu beobachten war. Ukrainische Beamte berichteten , dass Russland allein am Heiligabend 131 Drohnen gestartet habe, bei denen zwei Menschen getötet und mindestens 35 in mehreren Regionen verletzt wurden.

Selenskyj reflektierte auch über vergangene Weihnachten während des Krieges und stellte fest, dass Russland während der Feiertage wiederholt Waffenstillstände abgelehnt oder verletzt hat. In den vergangenen Jahren haben am Weihnachtstag schwere Raketen- und Drohnenangriffe die Ukraine getroffen, was zivile Opfer und weitreichende Schäden an der Energieinfrastruktur verursacht hat.

Die Rede fiel mit erneuten diplomatischen Bemühungen zusammen, den Konflikt zu beenden. Früher am Mittwoch skizzierte Selenskyj einen 20-Punkte-Friedensvorschlag, der mit den Vereinigten Staaten diskutiert wird. Obwohl in mehreren Fragen ein Konsens erzielt wurde, bestehen weiterhin große Meinungsverschiedenheiten über die territoriale Kontrolle in der Ostukraine und die Zukunft des Kernkraftwerks Saporoschja.

Trotz der anhaltenden Gewalt beendete Selenskyj seine Ansprache hoffnungsvoll. "Damit es einen Sieg des Friedens geben möge. Dass es uns geben könnte. Und dass es vielleicht die Ukraine geben könnte", sagte er.