Selenskyjs engster Mitarbeiter tritt nach Anti-Korruptionsdurchsuchungen in seinem Haus zurück

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Freitag, dass sein Stabschef Andrij Jermak zurückgetreten sei, nachdem Anti-Korruptions-Ermittler seine Wohnung früher am Tag durchsucht hatten.

Jermak, einer von Selenskyjs engsten Verbündeten und seit 2020 Leiter des Präsidentenamts, hatte die jüngste Runde der Friedensverhandlungen mit den Vereinigten Staaten geleitet. Selenskyj lobte seine Arbeit, sagte jedoch, die Ukraine könne sich "keine Ablenkungen leisten", da sie versucht, die Unterstützung der Vereinigten Staaten zu erhalten und gleichzeitig russischen territorialen Forderungen zu widerstehen.

Anti-Korruptionsbehörden bestätigten, dass sie Ermittlungen in Yermaks Residenz im Rahmen einer ausweitenden Untersuchung eines angeblichen Schmiergeldsystems gegen Energoatom, den staatlichen Nuklearbetrieb, durchführen. Mehrere hochrangige Persönlichkeiten, darunter langjährige Mitarbeiter des Präsidenten, wurden belastet. Einer der mutmaßlichen Organisatoren, der Geschäftsmann Timur Mindich, verließ das Land, bevor die Ermittler versuchten, ihn festzunehmen.