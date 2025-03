HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am Samstag unter begeistertem Jubel in London ein, ein starker Kontrast zu seinem angespannten Treffen mit US-Präsident Donald Trump einen Tag zuvor (via Reuters).

Der britische Premierminister Keir Starmer umarmte Selenskyj bei seiner Ankunft und betonte das uneingeschränkte und unerschütterliche Engagement des Vereinigten Königreichs für den Kampf der Ukraine gegen Russland und ihre langfristige Sicherheit.

Der ukrainische Staatschef, der entschlossen ist, langfristige Sicherheitsgarantien zu gewährleisten, wird sich mit den europäischen Staats- und Regierungschefs treffen, um seinen Friedensplan voranzutreiben, während der französische Präsident Emmanuel Macron inmitten der diplomatischen Spannungen zur Ruhe aufruft.

Starmers Gespräche mit Trump und Selenskyj unterstreichen die wachsende Kluft zwischen den europäischen Verbündeten und den Vereinigten Staaten bei der Unterstützung der Ukraine, da hochrangige russische Persönlichkeiten den Rückschlag für Kiew genießen.

In der Zwischenzeit wird Selenskyj König Charles treffen und damit die symbolische und strategische Unterstützung Großbritanniens untermauern. Im Moment bleibt abzuwarten, wie die Ukraine mit der sich verändernden Landschaft der westlichen Unterstützung umgeht.