Selenskyj wird am Sonntag Trump treffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Sonntag zu einem Treffen mit Präsident Donald Trump in die Vereinigten Staaten reisen, während Washington weiterhin auf ein mögliches Friedensabkommen zwischen Kiew und Moskau drängt. Selenskyj sagt, der Besuch werde sich auf ukrainische Sicherheitsgarantien und den Wiederaufbau konzentrieren, und er beschreibt den vorgeschlagenen 20-Punkte-Friedensplan als "zu 90 % bereit".

Der Plan ist eine aktualisierte Version eines früheren Dokuments, das zwischen US- und russischen Beamten ausgehandelt wurde, gilt jedoch weithin als zuguteliegend für Moskaus Forderungen. Die Ukraine sucht Sicherheitsgarantien, die dem gegenseitigen Verteidigungsversprechen der NATO ähneln, aber es bleibt unklar, ob Russland solche Bedingungen akzeptieren würde.

Selenskyj und Trump // Shutterstock

Die Ankündigung folgt auf eine jüngste Flut der Diplomatie in Miami, wo Trumps Gesandter Steve Witkoff und Jared Kushner sich getrennt mit russischen und ukrainischen Vertretern trafen. US-Beamte bezeichneten die Gespräche als "konstruktiv", obwohl Moskau wenig Bereitschaft gezeigt hat, bei seinen territorialen Forderungen, insbesondere in der östlichen Donbas-Region.

Selenskyj sagte, die Ukraine würde erwägen, "schwere Truppen" aus Teilen des Donbas abzuziehen, falls Russland diesen Schritt im Rahmen einer von den USA unterstützten Initiative zur Schaffung einer "freien Wirtschaftszone" widerspiegele. Weitere große Streitpunkte sind die Kontrolle über das Kernkraftwerk Saporoschja, das laut Kiew gemeinsam von den USA und der Ukraine verwaltet werden sollte.