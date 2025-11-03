Selenskyj will Waffenexportbüros in Berlin und Kopenhagen eröffnen

HQ

Die Ukraine wird in diesem Jahr Büros für Waffenexporte und gemeinsame Waffenproduktion in Berlin und Kopenhagen einrichten, kündigte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag an, als Teil der Bemühungen Kiews, seine heimische Verteidigungsindustrie auszubauen, während es im vierten Kriegsjahr weiterhin die russischen Streitkräfte abwehrt.

In einem Gespräch mit Reportern in Kiew sagte Selenskyj, dass Marinedrohnen und Artilleriesysteme zu den Waffen gehören würden, die die Ukraine exportieren könnte. "Hier geht es um Koproduktion und Export... von den Waffen, die wir uns erlauben können, zu verkaufen, um mehr Geld für unsere interne Produktion von Defizitposten zu haben", erklärte er.

Massenproduktion von Raketen und Drohnengeschäften

Während die Ukraine bei Kampfjets und Luftverteidigungssystemen nach wie vor auf westliche Verbündete angewiesen ist, hat sie bei der Entwicklung ihrer Drohnen- und Raketenprogramme erhebliche Fortschritte gemacht. Selenskyj sagte, Kiew plane, bis Ende 2025 mit der Massenproduktion von im Inland gebauten Raketen zu beginnen , einschließlich der Flamingo und der .

Er wies auch darauf hin, dass eine ukrainische Delegation nächste Woche Washington besuchen wird, um die Gespräche über ein Drohnenabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine fortzusetzen , ein Schritt, der darauf abzielt, die Verteidigungszusammenarbeit mit der Trump-Regierung zu stärken.

Es wird erwartet, dass die neuen Exportbüros Koproduktionsinitiativen unterstützen und zusätzliche Finanzmittel für den ukrainischen Verteidigungssektor generieren werden, um dem Land zu helfen, sein wachsendes Arsenal inmitten des anhaltenden Konflikts aufrechtzuerhalten und auszubauen.