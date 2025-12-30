Selenskyj weist die russische Behauptung eines Drohnenangriffs auf Putins Residenz als "typische russische Lügen" zurück

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland beschuldigt, die laufenden Friedensbemühungen zu untergraben, indem es sogenannte "typische russische Lügen" verbreitet, nachdem Moskau behauptet hatte, einen ukrainischen Drohnenangriff auf Wladimir Putins Residenz vereitelt zu haben.

Typische russische Lügen

Nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Florida wies Selenskyj den Vorwurf als Erfindung zurück, die diplomatische Gespräche stören und weitere russische Angriffe auf die Ukraine rechtfertigen sollte. Er warnte, dass solche Narrative genutzt würden, um die öffentliche Meinung auf neue Anschläge vorzubereiten, unter anderem auf Regierungsgebäude in Kiew.

Russlands Außenminister Sergei Lawrow sagte, die Luftverteidigung habe Dutzende Drohnen abgefangen und schlug an, Moskau werde seine Verhandlungsposition infolgedessen neu bewerten. Der Kreml behauptete außerdem, Putin habe Trump persönlich über den angeblichen Vorfall informiert – ein Schritt, den Kiew als Teil einer umfassenderen Informationskampagne sieht.

Ukrainischer Drohnenangriff auf Wladimir Putins Residenz

Selenskyj sagte, die Ukraine ziele nur legitime militärische Ziele an und warf Moskau vor, ihre eigenen Absichten auf Kiew zu projizieren. Er fügte hinzu, dass Russland trotz öffentlicher Aussagen zum Frieden kein echtes Interesse an einer Beendigung des Krieges habe.

Der Austausch findet zu einem sensiblen Zeitpunkt in Verhandlungen statt, die von Washington vermittelt werden, wobei die Ukraine darauf besteht, kein Gebiet abzutreten, und langfristige Sicherheitsgarantien als Voraussetzung für jedes Abkommen fordert.