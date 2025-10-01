Selenskyj warnt vor "Bedrohung für alle" nach Stromausfall im Kernkraftwerk Saporischschja

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass das Kernkraftwerk Saporischschja in der Ukraine nach tagelanger Störung immer noch ohne stabile Verbindung zum Stromnetz ist, was Alarm wegen möglicher Sicherheitsbedrohungen auslöst. Die ukrainischen Behörden sagen, dass der anhaltende Beschuss die Bemühungen zur Wiederherstellung der für die Kühlung der Reaktoren benötigten Stromleitungen behindert, wobei einige Notstromaggregate bereits offline sind. Internationale Beobachter stimmen sich mit beiden Seiten ab, um die kritische Infrastruktur zu reparieren, und betonen, dass die Anlage zwar vorerst zurechtkommt, die Situation aber nicht auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten kann. Beamte warnen, dass anhaltende Unterbrechungen die nukleare Sicherheit gefährden und weitreichende Folgen haben könnten, wobei sich die weltweite Aufmerksamkeit nun darauf konzentriert, schnelles Handeln zu gewährleisten, um eine mögliche Katastrophe zu verhindern. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!