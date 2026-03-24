Selenskyj warnt Russland plant, Drohnenkontrollbasen in Belarus zu errichten

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Wolodymyr Selenskyj sagt, Russland plane, Bodenkontrollstationen für Langstrecken-Angriffsdrohnen in Belarus einzurichten, was Bedenken hinsichtlich einer erweiterten Rolle Minsks im Krieg äußert.

Unter Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst sagt Selenskyj, dass vier solcher Anlagen gebaut werden könnten, was es Russland ermöglichen würde, Drohnen sowohl von belarussischem Gebiet als auch aus besetzten Gebieten der Ukraine effektiver einzusetzen.

Der ukrainische Staatschef hat wiederholt davor gewarnt, dass Belarus sich stärker in den Konflikt einmischen könnte, und weist darauf hin, dass die frühere Zusammenarbeit zwischen Moskau und Minsk die Auswirkungen russischer Angriffe bereits verstärkt habe.

Selenskyj sagt, die Ukraine habe ihre internationalen Partner über die Entwicklung informiert und signalisiert, dass Kiew reagieren werde, falls die Pläne umgesetzt werden. "Es wird Antworten darauf geben. Und sie werden gespürt werden."

Belarus hat sich zu den Behauptungen noch nicht geäußert, doch der gemeldete Schritt würde eine weitere Eskalation der regionalen Dimension des Krieges markieren und die Sicherheitsdynamik entlang der östlichen Flanke der NATO weiter erschweren.