Selenskyj warnt Russland, dass es nach den Angriffen auf Tschernobyl und Saporischschja eine "globale Bedrohung" schaffe

HQ

Gestern erhielten wir Nachrichten über Stromausfälle in Tschernobyl und Saporischschja. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland heute vorgeworfen, die nuklearen Risiken absichtlich zu eskalieren, indem es die Infrastruktur angreift, die mit den Kraftwerken des Landes verbunden ist. Ein kürzlicher Drohnenangriff verursachte einen Stromausfall am stillgelegten Standort von Tschernobyl, was Bedenken hinsichtlich der Sicherheitssysteme zum Schutz von radioaktivem Material aufkommen ließ. Gleichzeitig zieht sich der Stromausfall im besetzten Kraftwerk Saporischschja seit Tagen hin, ohne dass Moskau Schritte unternommen hat, um die externe Stromversorgung wiederherzustellen. Selenskyj argumentierte, dass Russland die schwache internationale Aufsicht ausnutze, und warnte, dass jede Atomanlage in der Ukraine zu einem Ziel werden könnte. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!