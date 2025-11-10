HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte dem Guardian in einem neuen Interview, dass der russische Präsident Wladimir Putin Schwierigkeiten habe, Fortschritte in der Ukraine zu erzielen, und sich möglicherweise darauf vorbereite, den Konflikt in anderen Teilen Europas zu eskalieren.

Laut Selenskyj treibt der Kreml bereits eine hybride Kampagne über den Kontinent voran, um die Grenzen der NATO auszutesten, ohne auf dem Schlachtfeld voranzukommen. Er deutet an, dass Moskau ein weiteres europäisches Land angreifen könnte, noch bevor der Krieg in der Ukraine beendet ist, und stellt fest, dass der Anstieg der Drohnenvorfälle in ganz Europa die ins Stocken geratene russische Offensive und die Suche nach neuen Zielen widerspiegelt.

Was Selenskyj vorhin über Putin sagte

Selenskyj deutet an, dass die russische Führung darauf angewiesen ist, einen äußeren Feind zu haben, um das Land um Putin zu vereinen, was jede Form der Annäherung an den Westen oder die Vereinigten Staaten unrealistisch macht.

Zuvor habe er Donald Trump gewarnt, Putin übertreibe seine militärischen Erfolge. Der ukrainische Geheimdienst berichtete, Putin habe privat behauptet, er werde die gesamte Donbass-Region bis Mitte Oktober erobern, wozu Russland nach Angaben Kiews nicht in der Lage sei.

Selenskyj stellt fest, dass es den russischen Streitkräften an Personal mangelt und dass wichtige Einheiten bereits dezimiert sind, so dass die Frontlinie in den letzten Monaten weitgehend unverändert geblieben ist. In seinen jüngsten Äußerungen sagte Selenskyj auch, er habe keine "Angst" vor Trump und fügte hinzu, dass er die Vereinigten Staaten eher als langfristigen strategischen Partner denn als Gegner betrachte.