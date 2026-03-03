Selenskyj warnt vor dem Iran, dass der Krieg die Waffenlieferungen an die Ukraine verlangsamen könnte: "Ich fürchte, es könnte passieren"

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gewarnt, dass der US-israelische Krieg gegen den Iran den Waffenfluss stören könnte, auf den Kiew zur Verteidigung gegen Russland angewiesen ist. In einem Interview mit Corriere della Sera sagte er, eine frühere Runde von Kämpfen zwischen Israel und Iran habe die Militärlieferungen in die Ukraine bereits verlangsamt, und fügte hinzu: "Es ist noch nicht passiert, aber ich fürchte, es könnte geschehen."

Selenskyj argumentierte, der neue Konflikt lasse den russischen Präsidenten Wladimir Putin wie einen "schwachen Verbündeten" erscheinen, der "redet, aber nicht handelt", betonte jedoch, dass die Ukraine sich Unterbrechungen der westlichen Unterstützung nicht leisten könne. Er bestätigte, dass Anfang März noch ein geplantes trilaterales Treffen mit den USA und Russland erwartet wird, wobei der Ort möglicherweise von Abu Dhabi an einen europäischen Ort verlegt wird.

Der ukrainische Staatschef sprach auch die Spannungen mit Ungarn und der Slowakei bezüglich der Druzhba-Ölpipeline an und sagte, dass diese aufgrund russischer Angriffe außer Betrieb bleibe und erst nach einem Waffenstillstand repariert werden könne. Während sich die Krise im Nahen Osten verschärft, beobachtet Kiew genau auf jede Verschiebung der US-Militärprioritäten, die das Schlachtfeld im eigenen Land beeinflussen könnten...