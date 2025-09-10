Zelensky vermutet, dass der Verstoß gegen den polnischen Luftraum durch eine russische Drohne absichtlich erfolgte

HQ

Der russische Drohnenangriff auf Polen sorgt heute für Schlagzeilen. Nun warnt Selenskyj, dass diese Übergriffe vorsätzlich zu sein scheinen und eine ernsthafte Eskalation entlang der Grenze signalisieren. Tatsächlich meldeten die ukrainischen Streitkräfte über Nacht Dutzende von Drohnen, die aus Belarus und der Westukraine überquert wurden, wobei Polen frühzeitig gewarnt wurde, wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte. Wenn Sie seine genauen Worte überprüfen möchten, können Sie dies natürlich über den untenstehenden Beitrag oder über den folgenden Link tun. Go!