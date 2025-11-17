Selenskyj unterschreibt einen Vertrag über 100 Rafale-Kampfjets

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung mit Frankreich unterzeichnet habe, um 100 Rafale-Kampfjets zu erhalten. Das von der Elysée bestätigte Abkommen ist Teil des Plans der Ukraine, ihre langfristigen Luftkampffähigkeiten auszubauen, da die russischen Angriffe, insbesondere im Südosten von Saporischschja, zunehmen. Selenskyj sagte, die Jets würden die Kampfflugzeuge, Luftverteidigung und andere militärische Fähigkeiten erheblich stärken.

Das Abkommen beinhaltet einen zehnjährigen strategischen Luftfahrtrahmen, bei dem einige Jets möglicherweise aus bestehenden französischen Beständen stammen, sowie den Großteil eines langfristigen Programms zur Erweiterung der ukrainischen Flotte auf 250 Kampfflugzeuge, darunter US-amerikanische F-16 und schwedische Gripens. Der Betrieb der Rafales erfordert eine umfassende Pilotenausbildung, während zusätzliche Verträge für SAMP/T-Luftverteidigungssysteme und Anti-Drohnen-Technologie ebenfalls erwartet werden.

Das Büro von Macron bezeichnete dieses Abkommen als eine Möglichkeit, "französische Exzellenz in der Rüstungsindustrie in den Dienst der ukrainischen Verteidigung zu stellen" und sicherzustellen, dass Kiew effektiv auf russische Aggression reagieren kann. Selenskyj wird sich außerdem mit französischen Herstellern, darunter Dassault, treffen, um weitere Kooperationen in der Kampfluftfahrt und der Entwicklung von Drohnen zu erkunden.

Obwohl die Finanzierungsdetails noch unklar sind, signalisiert das Abkommen einen bedeutenden Schritt in der langfristigen militärischen Unterstützung und ergänzt die früheren Versprechen von Mirage-Jets und Aster-30-Raketen. Frankreich und Großbritannien fördern außerdem eine Koalition von etwa 30 Ländern, die der Ukraine Truppen und Vermögenswerte zur Verfügung stellen sollen, sobald ein Friedensabkommen mit Russland erzielt wird.