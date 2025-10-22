Selenskyj und Støre versprechen weitere Unterstützung für die Ukraine bis 2026

HQ

Selenskyj und Støre trafen sich am Mittwoch in Oslo, um Norwegens Unterstützung für die Ukraine zu bekräftigen, und kündigten Pläne an, sowohl die Militär- als auch die Energiehilfe bis 2026 zu verlängern.

Als Teil des erneuerten Engagements stellte Norwegen ein Hilfspaket in Höhe von 1,5 Milliarden Kronen (135 Millionen US-Dollar) vor, das darauf abzielt, die Strom- und Wärmeversorgung der Ukraine vor den Wintermonaten zu sichern.

"Wir sind Ihnen, den Menschen in Norwegen, sehr dankbar, dass Sie das Leben unseres Volkes gerettet haben." sagte Selenskyj während einer gemeinsamen Pressekonferenz und hob die anhaltende Bedrohung durch Russland hervor.

"Wir verteidigen uns mit Luftverteidigungssystemen, Hubschraubern, F-16 und anderen Mitteln, aber das ist nie genug. Wir sind dankbar für Ihre Unterstützung und haben über eine Fortsetzung im Jahr 2026 diskutiert."

Støre betonte das Engagement Norwegens für langfristige militärische und humanitäre Hilfe und fügte hinzu, dass die koordinierten diplomatischen Bemühungen fortgesetzt würden. Er wird Selenskyj am Freitag im Rahmen des Treffens der "Koalition der Willigen" in London erneut treffen.

"Die Ukraine steht vor einem weiteren schwierigen Winter, und der Zugang zu Elektrizität ist instabil." sagte Støre. "Durch unsere Zusammenarbeit mit der EU wollen wir eine zuverlässige Strom- und Wärmeversorgung für ukrainische Haushalte, Unternehmen und Institutionen sicherstellen."

Norwegens Außenminister Espen Barth Eide unterstrich die Bedeutung der Energiesicherheit für die Widerstandsfähigkeit der Ukraine. "Durch die enge Zusammenarbeit mit der EU stellen wir sicher, dass diese Unterstützung direkt zur Energiestabilität der Ukraine beiträgt", sagte er.