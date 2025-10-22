Selenskyj und Støre diskutieren in Oslo über den Weg zum Frieden

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf heute im Militärterminal des Osloer Flughafens Gardermoen mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre zusammen, im Rahmen von Selenskyjs Reise durch mehrere europäische Hauptstädte, die darauf abzielte, die diplomatische Koordination und Unterstützung für die Ukraine zu stärken.

Im Mittelpunkt des Treffens standen die laufenden politischen und diplomatischen Bemühungen um einen Waffenstillstand und mögliche Friedensverhandlungen. Ministerpräsident Støre betonte die Entschlossenheit Norwegens, die Ukraine weiterhin mit politischen, wirtschaftlichen und militärischen Mitteln zu unterstützen.

"Norwegen muss eng mit anderen europäischen Ländern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Ukraine vor, während und nach einem möglichen Waffenstillstand in der stärkstmöglichen Position ist." Støre bezeichnete die Gespräche als "konstruktiv und zukunftsweisend".

Selenskyjs Besuch in Oslo umfasste auch die Anwesenheit von First Lady Olena Selenska und Außenminister Andrii Sybiha, die während der Reise einem separaten Programm folgten.

Bei dem Treffen bestätigte Støre, dass die norwegische Regierung beabsichtigt, ihre außerordentliche Unterstützung für die Ukraine im Jahr 2026 beizubehalten, und schlug für das kommende Jahr eine Zuweisung von 85 Milliarden NOK vor. Wenn das Storting zustimmt, würde sich der Gesamtrahmen für Norwegens Ukraine-Hilfe seit Beginn des Krieges auf 275 Milliarden NOK belaufen.

Støre betonte auch, dass Norwegens Ziel nach wie vor ein "dauerhafter und gerechter Frieden" sei und dass ein enger Dialog mit Kiew von entscheidender Bedeutung sei, um die Hilfe dorthin zu lenken, wo sie am dringendsten benötigt wird.

Das Treffen findet inmitten einer erneuten internationalen Koordination nach den Gesprächen zwischen Trump und Selenskyj in der vergangenen Woche im Weißen Haus statt. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben seitdem eine gemeinsame Erklärung abgegeben, in der sie die Ukraine unterstützen und Russland auffordern, Verhandlungen aufzunehmen.

"Die europäischen Staats- und Regierungschefs stehen in engem Kontakt und arbeiten zusammen, um Frieden in der Ukraine zu erreichen." sagte Støre. "Wir unterstützen Präsident Trumps Forderung nach einer sofortigen Einstellung der Feindseligkeiten, wobei die derzeitige Kontaktlinie als Grundlage für zukünftige Gespräche dienen soll. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir den Druck auf Russland erhöhen und alles in unserer Macht Stehende tun, um das Leiden des ukrainischen Volkes zu beenden."