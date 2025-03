Selenskyj: Ukraine setzt sich uneingeschränkt für konstruktiven Dialog mit den USA ein

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigte am Samstag das Engagement seines Landes für einen konstruktiven Dialog mit den Vereinigten Staaten und bereitete damit den Weg für hochrangige Treffen in Saudi-Arabien nächste Woche (via Reuters).

Da die Militärhilfe eingefroren und der Austausch von Geheimdienstinformationen unter der Regierung von Präsident Donald Trump gestoppt wurde, steht Kiew unter wachsendem Druck, sein Engagement für einen Verhandlungsfrieden mit Russland zu beweisen, das nach wie vor ein Fünftel des ukrainischen Territoriums besetzt hält.

Selenskyj plant ein Treffen mit Kronprinz Mohammed Bin Salman, bevor ukrainische Beamte mit ihren amerikanischen Amtskollegen in Kontakt treten, ein Schritt, der als Versuch gewertet wird, die Stimme der Ukraine in den Gesprächen zu stärken, die zunehmend ohne sie stattfinden.

Die Gespräche folgen auf ein angespanntes Treffen zwischen Trump und Selenskyj im Weißen Haus, bei dem Differenzen über die Friedensbedingungen öffentlich ausgetragen wurden. Vorerst bleibt abzuwarten, ob diese Treffen zu nennenswerten Fortschritten führen oder bestehende Spaltungen vertiefen werden.