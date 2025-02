Selenskyj übergibt Trump eine Liste von Waffenstillstandsverletzungen durch Russland

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine klare Botschaft an US-Präsident Donald Trump gesendet und eine detaillierte Liste aller Waffenstillstände vorgelegt, die Russland seit 2014 verletzt hat (via The Kyiv Independent).

In seiner Rede auf dem "Support Ukraine"-Gipfel in Kiew warnte Selenskyj davor, ohne klare und solide Sicherheitsgarantien in Friedensverhandlungen einzutreten, und verwies auf die wiederholten Verstöße Russlands gegen Waffenstillstandsvereinbarungen.

Angesichts von 25 Verstößen betonte Selenskyj die Notwendigkeit einer ausgewogenen Diplomatie und eines robusten Schutzes und betonte, dass ein verfrühtes Friedensabkommen ohne starke Schutzmaßnahmen es Russland ermöglichen könnte, wieder zu Stärke zu kommen und die Aggression zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen.

Diese Äußerungen kommen inmitten der Befürchtung, dass Trump versuchen könnte, die Ukraine in den Verhandlungen mit Moskau an den Rand zu drängen, insbesondere nach den jüngsten Gesprächen in Saudi-Arabien, bei denen ukrainische Vertreter ausgeschlossen waren.

Angesichts der zunehmenden Spannungen und der Verschiebung der diplomatischen Landschaft ist Selenskyjs Haltung von Vorsicht geprägt und drängt darauf, dass jedes Friedensabkommen echte Sicherheit für die Ukraine gewährleisten muss. Im Moment bleibt abzuwarten, wie sich diese Situation entwickeln wird.