Selenskyj über das jüngste Telefonat mit Trump: "Das produktivste"

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sein jüngstes Gespräch mit US-Präsident Donald Trump als das bisher fruchtbarste bezeichnet und den gemeinsamen Fokus auf Luftverteidigung und strategische Unterstützung betont.

"Was das Gespräch mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten betrifft, das einen Tag zuvor stattgefunden hat, so war es wahrscheinlich das beste Gespräch, das wir in dieser ganzen Zeit geführt haben, das produktivste", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache.

"Wir haben Fragen der Luftverteidigung besprochen und ich bin dankbar für die Bereitschaft zu helfen. Das Patriot-System ist genau der Schlüssel zum Schutz vor ballistischen Bedrohungen", fügte er hinzu. Trump seinerseits bestätigte den positiven Ton des Austauschs, drückte aber seine Frustration über Russland aus.