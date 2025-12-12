Selenskyj: Trump will, dass die Ukraine sich aus dem Donbas zurückzieht und eine "freie Wirtschaftszone" bildet

HQ

Wolodymyr Selenskyj sagt, Trump habe vorgeschlagen, die ukrainischen Truppen aus dem Donbas abzuziehen und das von Kiew kontrollierte Gebiet in eine "freie wirtschaftliche" oder entmilitarisierte Zone umzuwandeln. Er warnte, der Plan sei ohne eindeutige Garantien nicht akzeptabel, dass russische Streitkräfte nach einem ukrainischen Rückzug nicht einfach eingreifen würden.

Der Vorschlag markiert eine Verschiebung gegenüber früheren US-Vorschlägen, Kiew die verbleibenden Teile des Donbas direkt an Russland zu übergeben. Selenskyj sagte, die Ukraine befürchte, Moskau könne die Zone ausnutzen, indem es Truppen als Zivilisten tarnt, und betonte, dass jeder Kompromiss im Bereich des Territoriums eine Zustimmung durch Wahlen oder ein Referendum erfordern würde.

Rückzug aus dem Donbas und Bildung einer "freien Wirtschaftszone"

Nach dem Entwurf des Plans würde die Ukraine den Donbas verlassen, während die Frontlinien in Cherson und Saporischschja einfrieren und Russland einige kleine Bereiche abgeben würde, die es anderswo kontrolliert. Selenskyj sagte, Kiew habe eine überarbeitete Antwort an Washington übermittelt, wobei die Kontrolle über das Kernkraftwerk Saporischschja weiterhin ungelöst sei.

Der Druck auf die Ukraine entsteht, während Donald Trump zunehmend ungeduldig wird und eine schnelle Einigung über ein Friedensabkommen fordert. Unterdessen warnte der NATO-Generalsekretär Mark Rutte, dass die Erlaubnis von Putins Sieg das Risiko eines größeren europäischen Krieges erhöhen würde.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte:

"Der Konflikt steht vor unserer Tür. Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht, und wir müssen auf das Ausmaß des Krieges vorbereitet sein, das unsere Großeltern oder Urgroßeltern erlitten haben. Wir müssen uns über die Bedrohung ganz klar machen. Wir sind Russlands nächstes Ziel, und wir sind bereits in Gefahr."