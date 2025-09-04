Selenskyj trifft Verbündete in Paris zu Sicherheitsgesprächen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird sich am Dienstag in Paris mit einer Gruppe europäischer und verbündeter Staats- und Regierungschefs treffen, um klare Zusagen für die Sicherheit Kiews zu machen, falls ein Waffenstillstand mit Russland erreicht wird.

Der Gipfel, an dem vor allem Staats- und Regierungschefs aus Europa, aber auch aus der Türkei, Australien und Kanada teilnehmen und an dem sowohl persönlich als auch virtuell teilnehmen, zielt darauf ab, die in den letzten Monaten entwickelten Pläne zur militärischen Unterstützung fertigzustellen, wobei der Fortschritt von einer möglichen Unterstützung durch die USA abhängt.

Macron betonte die Bereitschaft Europas, Garantien anzubieten, während die Beamten den fragilen Weg zu einem dauerhaften Frieden anerkannten. Es wird erwartet, dass die Gespräche ein politisches Signal an Washington senden und klären, welche internationalen Truppen der Ukraine und ihren Nachbarn helfen könnten.