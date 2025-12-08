Selenskyj trifft Starmer, Macron, Merz in London

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft sich heute in London mit dem britischen Keir Starmer, dem französischen Emmanuel Macron und dem deutschen Friedrich Merz, um die nächsten Schritte im Krieg zu besprechen.

Die Gespräche finden nach drei Tagen von Gesprächen zwischen US- und ukrainischen Delegationen in Florida statt, die ohne Durchbruch endeten, da Washington auf ein Ende des Konflikts durch bedeutende territoriale Zugeständnisse aus Kiew drängt.

Donald Trump erhöhte erneut den Druck auf Selenskyj, indem er andeutete, der ukrainische Führer sei "nicht bereit", den von den USA unterstützten Vorschlag zu billigen, und behauptete, der Plan werde von ukrainischen Offiziellen gut aufgenommen, obwohl Russland ihn öffentlich zurückwischte.

Die vier Vorsitzenden werden gegen Mittag zu einem Treffen hinter verschlossenen Türen in der Downing Street erwartet. Selenskyj wird später nach Brüssel und Rom reisen, nachdem Italiens Giorgia Meloni die Unterstützung ihres Landes nach "wahllosen" russischen Angriffen bekräftigt hatte.