Selenskyj trifft sich am Donnerstag in Kopenhagen mit den Staats- und Regierungschefs der EU

Wie Mette Frederiksen heute in einer Erklärung mitteilte, wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag zu Gesprächen mit europäischen Staats- und Regierungschefs nach Kopenhagen reisen. Er wird an der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilnehmen, einem Treffen, an dem Staatsoberhäupter und Beamte der Europäischen Union teilnehmen und bei dem sich die Diskussionen voraussichtlich auf die Themen Sicherheit und regionale Zusammenarbeit konzentrieren werden. Die dänische Regierung bestätigte, dass er auch an der Seite von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen an einer Pressekonferenz im Anschluss an den Gipfel teilnehmen wird. Dies geschah nach einem weiteren Treffen am Mittwoch, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hinter dem sogenannten "Drohnenmauer"-Plan versammelten. Was sagst du dazu? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!