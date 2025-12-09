Selenskyj trifft Papst Leo XIV. vor den Friedensgesprächen mit Italiens Meloni

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich am Dienstag mit Papst Leo XIV., als er an einem Gegenvorschlag für einen Friedensplan arbeitet, nachdem eine von den USA unterstützte Initiative, die als Russland vorteilhaft angesehen wurde, gescheitert ist.

Das Treffen fand in der Sommerresidenz des Pontifex in Castel Gandolfo statt. Selenskyj sucht europäische Unterstützung, bevor er seinen überarbeiteten Plan den Vereinigten Staaten vorstellt. Später am Dienstag soll er sich mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen.

Der von Donald Trump geförderte US-Plan hätte von der Ukraine verlangt, erhebliches Territorium an Russland abzutreten – eine Bedingung, die Selenskyj wiederholt abgelehnt hat. Selenskyj betonte, dass die Ukraine kein rechtliches oder moralisches Recht hat, Land abzutreten.

Papst Leo XIV. bekräftigte seinen Aufruf zum globalen Frieden und forderte zur Einheit und zum Dialog, während europäische Führungspersönlichkeiten, darunter Frankreichs Emmanuel Macron, Deutschlands Friedrich Merz und Großbritanniens Keir Starmer, weiterhin Kiews Bemühungen unterstützen und Sicherheitsgarantien suchen, um zukünftige russische Aggressionen zu verhindern.

Unterdessen zeigt der Konflikt keine Anzeichen einer Besserung. Heute berichtete der Kreml, dass 121 ukrainische Drohnen abgeschossen wurden, darunter 22 über der Krim, und Angriffe trafen nordukrainische Städte wie Sumy, was zu Stromausfällen und anhaltenden Störungen führte.