Selenskyj trifft in der Türkei ein, inmitten geschwindeter Hoffnungen auf Friedensgespräche

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wir wissen jetzt, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gerade zu Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Ankara gelandet ist, während sich russische und ukrainische Beamte auf getrennte Verhandlungen in Istanbul vorbereiten.

Die Abwesenheit sowohl des russischen Präsidenten Wladimir Putin als auch des US-Präsidenten Donald Trump hat jedoch Zweifel an substanziellen Fortschritten aufkommen lassen. Vorerst bleibt abzuwarten, was die Gespräche in Ankara ohne die Beteiligung von Trump und Putin bewirken können.