Selenskyj signalisiert Bereitschaft zum Rücktritt nach dem Krieg

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, er sei bereit, sein Amt niederzulegen, sobald der Krieg mit Russland beendet ist, und betonte, dass seine Priorität eher der Frieden als politische Ambitionen sei. In einem kürzlichen Interview erklärte er, dass Wahlen vom Parlament organisiert werden könnten, wenn ein Waffenstillstand erreicht wird. "Wenn wir den Krieg mit den Russen beenden, ja, bin ich bereit, nicht (zu Wahlen) zu gehen, weil es nicht mein Ziel ist, Wahlen." Selenskyj sagte der Axios-Website in einem Videointerview. "Ich wollte in einer sehr schwierigen Zeit sehr bei meinem Land sein, meinem Land helfen. Mein Ziel ist es, den Krieg zu beenden."