Selenskyj signalisiert Bereitschaft für Kriegswahlen, nachdem Trump die ukrainische Demokratie hinterfragt

HQ

Selenskyj sagte am Dienstag, dass er bereit sei, innerhalb von drei Monaten Wahlen abzuhalten, und widersprach jedoch, nachdem Trump angedeutet hatte, die Ukraine würde sich von der Demokratie entfernen. "Das ist eine Frage für das Volk der Ukraine, nicht für andere Staaten." Selenskyj sagte dies und fügte hinzu, dass er angesichts internationaler Bedenken Optionen für eine Abstimmung prüfen werde.

Selenskyj sagte, die Ukraine könne in 60–90 Tagen Wahlen organisieren, wenn die USA und europäische Partner zur Sicherheit während des Krieges beitragen. Nach dem Kriegsrecht sind Wahlen derzeit verboten, und selbst Oppositionsabgeordnete argumentieren, dass eine jetzige Durchführung einer solchen Wahlen unsicher und politisch destabilisierend wäre: "Es würde nur dem Feind helfen."

Große Herausforderungen bleiben bestehen

Der ukrainische Staatschef weist auf große Herausforderungen hin, darunter wie Soldaten, Vertriebene und Besatzte das Wahlrecht erhalten können. Er hat das Parlament gebeten, rechtliche Lösungen vorzuschlagen und Verbündete zu beraten, die zu Logistik und Schutz beraten sollen.

Selenskyj sprach auf dem Rückweg von einer diplomatischen Reise, während Washington den Druck auf Fortschritte bei den Friedensgesprächen erhöht. Er sagte, die Ukraine wolle bald ein hochrangiges Treffen mit den Vereinigten Staaten organisieren und sei bereit, einen Energiewaffenstillstand in Betracht zu ziehen, falls Russland zustimmt.