Selenskyj schlägt ein persönliches Treffen mit Putin in einem offenen Brief vor

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin aufgerufen, in der Hoffnung, einen dauerhaften Waffenstillstand zu schaffen, bevor die USA ihre Aufmerksamkeit erneut auf den Krieg in Europa richten. Während die USA ihren eigenen Konflikt mit dem Iran fortsetzen, glaubt Selenskyj, dass weder die Ukraine noch Russland darauf warten sollten, dass die Supermacht die Gespräche erleichtert.

"Die Ukraine schlägt vor, diesen Krieg durch direkte Begegnung zwischen uns – und Ihnen – zu beenden. Ich schlage ein Treffen vor", schrieb Selenskyj in einem offenen Brief, den die BBC erhalten hat. Moskau hat bestätigt, dass es den Brief erhalten hat, und es gibt ein Angebot, dass Selenskyj sich mit Putin in der russischen Hauptstadt trifft.

Selenskyjs Aussage scheut sich nicht, Putin zu kritisieren, wie der ukrainische Führer schrieb: "Nach 26 Jahren an der Macht fordert das Alter seinen Tribut" vom russischen Präsidenten. Es ist schwer, auch im Brief einen leichten Seitenhieb gegen die USA nicht zu sehen, da Selenskyj anmerkt, dass das Land "voll und ganz auf die Frage Iran fokussiert ist" und dass "es falsch wäre, einfach zu warten, bis der Krieg in Europa wieder ins Zentrum seiner Aufmerksamkeit rückt."

Putin hat erklärt, dass er bereit ist, eine Vereinbarung mit der Ukraine zu erzielen, möchte aber zunächst, dass Kiew Kompromisse eingeht. Da Selenskyj so standhaft ist wie eh und je, scheint der Krieg weiterzugehen, auch wenn beide Seiten sagen, dass die Option auf Frieden offen ist.