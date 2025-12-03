Selenskyj schickt den Unterhändler Umerov nach Brüssel zu Gesprächen mit europäischen Sicherheitsberatern

HQ

Der ranghohe ukrainische Unterhändler Rustem Umerov wird sich am Mittwoch mit nationalen Sicherheitsberatern europäischer Länder in Brüssel treffen, bevor er in die Vereinigten Staaten reist, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj heute.

Die Treffen zielen darauf ab, die europäischen Partner über die Entwicklungen nach den Kremlgesprächen am Dienstag zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und den US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner zu informieren, die keinen Kompromiss bei einem möglichen Friedensabkommen brachten.

"Ukrainische Vertreter werden ihre Kollegen in Europa darüber informieren, was nach den gestrigen Kontakten der amerikanischen Seite in Moskau bekannt ist, und sie werden auch die europäische Komponente der notwendigen Sicherheitsarchitektur diskutieren", sagte Selenskyj.

Nach Brüssel werden Umerov und der Generalstabschef Andrii Hnatov ein Folgetreffen mit US-Gesandten vorbereiten. Selenskyj betonte, dass die Koordination der Ukraine mit den Partnern im Gange sei und der Verhandlungsprozess weiterhin voll aktiv sei.