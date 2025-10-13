Selenskyj sagt, Tomahawks könnten helfen, den Krieg zu beenden, und verspricht, sie nur gegen militärische Ziele einzusetzen

HQ

"Ich denke, wir brauchen zwei Dinge, um echten Druck auf Putin auszuüben. Ich habe ihm (Trump) gesagt, dass wir eine echte Luftverteidigung brauchen. Und der zweite Punkt ist, lange Waffen und Langstreckenfähigkeiten zu haben." Dies waren die jüngsten Worte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der hinzufügte, dass sein Land Tomahawk-Raketen aus US-Produktion ausschließlich gegen russische Militärstellungen einsetzen werde, wenn Washington sich bereit erklärt, sie zu liefern. In einem Gespräch mit Fox News deutete Selenskyj an, dass solche Waffen die Dynamik des Krieges verändern könnten, während er gleichzeitig die Zurückhaltung Kiews gegenüber zivilen Gebieten betonte. Der Kreml warnte unterdessen vor eskalierenden Risiken und bezeichnete die mögliche Lieferung als ernsthafte Bedrohung. Trump sagte, er prüfe den Antrag immer noch und merkte an, er wolle Zusicherungen darüber, wie die Ukraine die Raketen einsetzen wolle.