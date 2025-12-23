Selenskyj sagt, "Entwürfe der Dokumente seien nun vorbereitet worden" nach "produktiven Gesprächen mit den Vereinigten Staaten"

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, mehrere Entwürfe seien nach dem, was er als produktive Gespräche zwischen ukrainischen Beamten und Vertretern der Vereinigten Staaten bezeichnete, die darauf abzielten, Russlands Krieg gegen die Ukraine zu beenden, vorbereitet worden.

Selenskyj schrieb auf X, dass die Gespräche mit den Gesandten des US-Präsidenten Donald Trump Sicherheitsgarantien für die Ukraine, den Wiederaufbau nach dem Krieg und einen grundlegenden Rahmen zur Beendigung des Konflikts und zur Verhinderung zukünftiger russischer Invasionen behandelten.

Er dankte den europäischen Partnern für ihre Unterstützung und sagte, die Ukraine werde den Dialog mit Washington fortsetzen, wobei er betonte, dass die Diplomatie durch Druck auf Russland und fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine gestützt werden müsse.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj zu X:

"Rustem Umerov und Andrii Hnatov legten nach ihren Treffen mit dem amerikanischen Team einen ausführlichen Bericht vor. Sie arbeiteten produktiv mit den Gesandten von Präsident Trump zusammen, und inzwischen wurden mehrere Entwürfe erstellt. Insbesondere umfassen diese Dokumente über Sicherheitsgarantien für die Ukraine, zur Erholung und zu einem grundlegenden Rahmen zur Beendigung dieses Krieges."

"Die heutigen Punkte sind so festgelegt, dass sie dem Ziel entsprechen, den Krieg tatsächlich zu beenden und eine dritte russische Invasion zu verhindern. Jede Verhandlungsrunde und jede Sitzung trägt zum Schutz der Interessen der Ukraine bei, und wir werden diese Arbeit auf ebenso konstruktive Weise fortsetzen."

"Ich bin auch den europäischen Partnern für ihre Unterstützung und Koordination dankbar. Wir freuen uns darauf, den Dialog mit den Vereinigten Staaten fortzusetzen. Es ist unerlässlich, dass Diplomatie stets Hand in Hand geht mit dem notwendigen Druck auf Russland und der notwendigen Unterstützung für die Ukraine."

"Jeder russische Angriff auf die Ukraine und die intensiven russischen Angriffe an der Front beweisen, dass das Engagement der Ukraine, den Krieg zu beenden, Russlands weit übertrifft – und dies muss durch eine Erhöhung des globalen Drucks auf den Aggressor angegangen werden. Danke an alle, die an der Seite der Ukraine stehen!"