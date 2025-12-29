Selenskyj sagt, die Vereinigten Staaten würden "starke" 15-jährige Sicherheitsgarantien bieten, die Zukunft des Donbas sei ungelöst

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, die Vereinigten Staaten hätten sich nach einem zweistündigen Treffen mit Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago bereit erklärt, der Ukraine für 15 Jahre "starke" Sicherheitsgarantien zu gewähren. Die Einzelheiten der Garantien, einschließlich der Frage, ob sie Truppen oder andere Maßnahmen einbeziehen würden, bleiben unklar.

Die Zukunft der Donbas-Region

Selenskyj betont, dass die Zukunft der Donbas-Region im Osten der Ukraine ungeklärt bleibt. Er schließt eine Abgabe von Territorium an Russland aus und schlägt stattdessen eine entmilitarisierte und freie Wirtschaftszone entlang der aktuellen Frontlinien vor. Jedes Referendum über den Plan würde von einem Waffenstillstand abhängen, der mindestens 60 Tage dauert.

Der Präsident merkt an, dass die Garantien gemeinsam vom US-Kongress und vom ukrainischen Parlament abgestimmt werden. Er schlägt auch längere Garantien vor, die potenziell 30 bis 50 Jahre umfassen, und bezeichnet dies als eine historische Möglichkeit, die Trump in Betracht ziehen sollte. Internationale Beobachter würden in einer Nachkriegs-Ukraine eingesetzt, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Der Kreml bekräftigte seine Haltung

Unterdessen bekräftigt der Kreml seine Haltung, dass die Ukraine Truppen aus Teilen der Oblast Donezk abziehen müsse, und warnt, dass das Scheitern eines Abkommens zu weiteren territorialen Verlusten führen könnte. Pressesprecher Dmitri Peskov lehnte es ab, sich zum von Russland kontrollierten Kernkraftwerk Saporischschja zu äußern.

Selenskyj sagt, dass in den kommenden Tagen Gespräche mit europäischen Staats- und Regierungschefs folgen werden, wobei ein gemeinsames Folgetreffen mit Trump im Januar voraussichtlich im Weißen Haus stattfindet. Ukrainische Kommentatoren begrüßten das Fehlen diplomatischer Spannungen während des Mar-a-Lago-Besuchs, kritisierten jedoch einige von Trumps Aussagen zu Russland und den jüngsten Drohnenangriffen auf Kiew.