Selenskyj sagt, die USA übersehen die Zusammenarbeit zwischen Russland und Iran und vertrauen Putin zu sehr

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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in einem neuen Podcast (The Rest is Politics aufgetreten, in dem er unter anderem sagt, dass die USA Beweise ignoriert haben, dass Russland Iran bei der Angriffnahme auf amerikanische Stützpunkte im Nahen Osten unterstützt, weil sie Wladimir Putin "vertrauen". Selenskyj sagt, russische Satelliten hätten kritische Energieinfrastrukturen in den Golfstaaten und Israel sowie die Standorte von US-Militärbasen kartiert und diese Informationen dann mit Teheran geteilt, um Angriffe zu unterstützen.

Er kritisiert die Unterhändler der Trump-Regierung, Steve Witkoff und Jared Kushner, dafür, dass sie zu viel Zeit mit Putin verbringen und Russlands Absichten nicht verstehen. Selenskyj beschreibt außerdem den jüngsten Besuch des US-Vizepräsidenten JD Vance in Budapest zur Unterstützung des ungarischen Führers Viktor Orbán als "nicht hilfreich" und betont, dass er sich nicht in die ungarischen Wahlen einmischen werde.

Abschließend fordert Selenskyj Europa auf, seine militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine, dem Vereinigten Königreich, der Türkei und Norwegen zu verstärken, und warnt, dass Europa ohne einen solchen Block nicht mit Russlands militärischer Macht mithalten kann. "Ohne die Ukraine und die Türkei wird Europa keine ähnliche Armee haben wie Russland. Mit der Ukraine, der Türkei, Norwegen und dem Vereinigten Königreich werden Sie die Sicherheit auf den Meeren kontrollieren, nicht auf einem einzigen Meer", fügt er hinzu