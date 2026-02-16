HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Samstag, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine und nicht Russland zu oft um Zugeständnisse bei Friedensgesprächen bitten, da er die Hoffnung äußerte, dass die von den USA vermittelten Treffen in Genf in der nächsten Woche "ernst und substanziell" sein würden. Er warf Moskau außerdem vor, zu versuchen, Entscheidungen durch einen Wechsel des Hauptverhandlers zu verzögern.

Die Genfer Gespräche, die für Dienstag und Mittwoch angesetzt sind, werden ukrainische, russische und amerikanische Delegationen einbeziehen. Selenskyj forderte mehr Druck auf Russland durch härtere Sanktionen und erhöhte Waffenlieferungen und betonte, dass die Ukraine bereits bedeutende Kompromisse gemacht habe, während er Klarheit darüber suchte, was Russland anbieten wolle.

Wolodymyr Selenskyj // Shutterstock

Russland wird von Präsident Putins Berater Wladimir Medinski vertreten, der den vorherigen Hauptverhandler ersetzt – ein Schritt, den Selenskyj als Verzögerungstaktik bezeichnete. Landstreitigkeiten, insbesondere um den Osten Donezks, bleiben das Haupthindernis, da Kiew russische Forderungen nach Gebietsabtretung ablehnt.

Selenskyj kritisierte zudem Europas Abwesenheit bei den Gesprächen und forderte die USA auf, trotz innenpolitischer Belastung engagiert zu bleiben, während er gleichzeitig eine Überwachung des Waffenstillstands, Gefangenenaustausche und internationale Beteiligung an der Nachkriegssicherheit forderte, einschließlich möglicher Entsendung französischer und britischer Truppen...