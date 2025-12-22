Selenskyj sagt, die Kriegsgespräche stehen kurz vor dem Durchbruch: "Sehr nah an einem echten Ergebnis"

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, dass die Verhandlungen zur Beendigung des fast vierjährigen Krieges mit Russland "sehr nah an einem echten Ergebnis" seien, nachdem jüngste Gespräche mit den Vereinigten Staaten und europäischen Staaten beteiligt waren.

Ukrainische und europäische Verhandlungsführer haben eine Reihe von Treffen mit US-Gesandten in Florida geführt, während russische Vertreter separate Gespräche mit amerikanischen Beamten geführt haben. Selenskyj sagte, beide Seiten würden nach Hause zurückkehren, um über die Gespräche zu berichten.

Die Diskussionen konzentrierten sich auf einen 20-Punkte-Plan, den von US-Vermittlern vorgeschlagen wurde und nach anfänglicher Kritik der Ukraine und ihrer Verbündeten überarbeitet wurde. Sicherheitsgarantien für die Ukraine und Pläne für die wirtschaftliche Erholung nach dem Krieg werden ebenfalls ausgehandelt.

Ukrainescher Präsident Wolodymyr Selenskyj:

"Es sieht alles durchaus lohnenswert aus... Und hier ist es wichtig, dass dies sowohl die Arbeit von uns (der Ukraine) als auch der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Das deutet darauf hin, dass wir einem echten Ergebnis sehr nahe sind."

"(Über 20-Punkte-Plan) Nicht alles ist ideal, aber der Plan ist da. Der Grundblock aller Dokumente ist bereit. Es ist grundlegend. Es gibt einige Dinge, auf die wir nicht vorbereitet sind. Und ich bin sicher, dass es Angelegenheiten gibt, auf die die Russen nicht vorbereitet sind."

"Die Senkung des russischen Ölpreises, starke globale Sanktionen und anhaltender Druck sind das, was selbst einen sturen Menschen überzeugen kann. In diesem Jahr wurde bereits viel unternommen, um das verfügbare Geld für Russlands Kriegsmaschinell zu reduzieren."