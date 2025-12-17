Selenskyj sagt, der Friedensplan könnte Russland innerhalb weniger Tage vorgelegt werden

HQ

Selenskyj sagt, dass Vorschläge zur Beendigung des russischen Krieges in der Ukraine bald finalisiert und dem Kreml von US-Gesandten vorgelegt werden könnten, nachdem sie zwei Tage lang mit amerikanischen Beamten in Berlin verhandelt wurden.

US-Verhandlungsführer sagten, die Gespräche hätten etwa 90 % der schwierigsten Fragen mit Kiew gelöst, was vorsichtigen Optimismus weckte. Doch es gibt immer noch keine Anzeichen dafür, dass Russland bereit ist, Kompromisse einzugehen, und Moskau hat an den Gesprächen nicht teilgenommen.

Was wir über die Vorschläge wissen

Selenskyj sagte, die Vorschläge beinhalten Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die rechtlich bindend seien und durch eine Abstimmung im US-Kongress unterstützt würden, mit Schutzmaßnahmen, die er als ähnlich wie Artikel 5 der NATO beschrieb. Er warnte, dass, falls Russland den Plan ablehne, die Ukraine härtere Sanktionen gegen Moskau und mehr Waffen von Washington fordern werde.

Einer der größten Streitpunkte bleibt das Gebiet, insbesondere die Donbas-Region. Die Ukraine hat ausgeschlossen, darauf zu verzichten, während die USA eine mögliche "freie Wirtschaftszone" als Kompromiss in die Optik gebracht haben – eine Idee, die Selenskyj betonte, würde keine russische Kontrolle bedeuten.

Der Kreml erklärte, er habe noch keine formellen Vorschläge gesehen und bekräftigte seine langjährige Haltung, einschließlich des Widerstands gegen ausländische Truppen in der Ukraine. Trotz der Behauptungen einiger europäischer Staatschefs, dass der Frieden näher sein könnte als zu irgendeinem Zeitpunkt seit 2022, warnen Diplomaten privat, dass die Gespräche eher darauf abzielen, die US-Unterstützung für die Ukraine zu erhalten als ein Abkommen mit Präsident Wladimir Putin zu sichern.