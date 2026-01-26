Selenskyj sagt, das US-Sicherheitsgarantieabkommen sei zu 100 % unterzeichnet werden können

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, das lang erwartete Dokument, das US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine festlegt, sei vollständig vorbereitet und bereit zur Unterzeichnung, wobei Kiew nun auf die Bestätigung von Zeit und Ort in Washington warte. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit litauischen und polnischen Führungspersönlichkeiten bezeichnete Selenskyj das Abkommen in Vilnius als einen entscheidenden Schritt für die zukünftige Sicherheit der Ukraine.

Laut dem ukrainischen Präsidenten ist das Dokument vollständig und wird sowohl dem US-Kongress als auch dem ukrainischen Parlament zur Ratifizierung vorgelegt, sobald es formell unterzeichnet ist. Er betonte, dass die Garantien der Vereinigten Staaten für Kiew weiterhin zentral sind, insbesondere da der Krieg mit Russland sich seinem vierten Jahr nähert.

Selenskyjs Äußerungen kamen, nachdem sich ukrainische und russische Verhandler am Wochenende in Abu Dhabi zu ihren ersten trilateralen Gesprächen mit US-Vermittlern getroffen hatten. Obwohl kein Durchbruch bekannt gegeben wurde, signalisierten beide Seiten ihre Bereitschaft, die Gespräche fortzusetzen, mit einer weiteren Runde am nächsten Wochenende. Selenskyj sagte, die Gespräche hätten die Anzahl der ungelösten Fragen im von Washington vorgeschlagenen 20-Punkte-Rahmen eingegrenzt.

Er machte jedoch deutlich, dass grundlegende Meinungsverschiedenheiten bestehen. Selenskyj warf Moskau vor, die Ukraine dazu zu drängen, die östlichen Regionen aufzugeben, die sie militärisch nicht besetzen konnte – eine Forderung, die Kiew weiterhin strikt ablehnt. Die Position der Ukraine zur territorialen Integrität, so sagte er, habe sich nicht geändert.

Während er anerkannte, dass ein Kompromiss notwendig sein werde, um den Prozess voranzubringen, betonte Selenskyj, dass jedes Abkommen die Souveränität der Ukraine respektieren müsse. Er fügte hinzu, dass die USA versuchen, die Kluft zwischen den beiden Seiten zu überbrücken, warnte jedoch, dass Frieden nicht auf Kosten der Aufgabe von Kernprinzipien gehen dürfe...