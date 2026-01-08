Selenskyj sagt, das Sicherheitsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Ukraine stehe kurz vor Abschluss

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Donnerstag, dass das lang ersehnte Sicherheitsgarantieabkommen mit den Vereinigten Staaten kurz davor sei, mit Präsident Donald Trump abgeschlossen zu werden – ein potenzieller Eckpfeiler eines zukünftigen Friedensabkommens mit Russland.

Nach den Gesprächen in Paris sagte Selenskyj, das bilaterale Dokument sei im Wesentlichen vollständig und auf höchster politischer Ebene zur Genehmigung bereit. Das Abkommen soll langfristige US-Unterstützung für die Sicherheit der Ukraine sicherstellen, falls Moskau nach einem Waffenstillstand eine weitere Invasion starten sollte.

Verhandlungsführer aus der Ukraine, den USA und wichtigen europäischen Verbündeten haben die Woche damit verbracht, ungelöste Elemente eines umfassenderen Friedensrahmens durchzugehen, den Washington Russland präsentieren möchte. Die Vereinigten Staaten haben nun öffentlich das Konzept formeller Sicherheitsgarantien für Kiew unterstützt, eine bemerkenswerte Verschiebung ihrer Rolle vom Kriegsträger zum aktiven Vermittler.

Selenskyj warnte jedoch, dass Garantien in Echtzeit getestet werden müssten. Er forderte verstärkten Druck auf Moskau nach neuen russischen Angriffen auf die ukrainische Energieinfrastruktur und argumentierte, dass die Glaubwürdigkeit davon abhänge, wie die Verbündeten reagieren, bevor ein Abkommen unterzeichnet wird.

Während Kiew sagt, dass etwa 90 % des Rahmens vereinbart sind, bleiben schwierige Fragen, darunter die Zukunft des Kernkraftwerks Saporischschja und die russischen Forderungen nach Territorium in der Ostukraine. Selenskyj sagte, die Ukraine warte auf Anzeichen, dass Moskau wirklich bereit sei, den Krieg zu beenden, selbst während sich die Gespräche auf den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung nach dem Krieg drehen.

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj zu X:

Rustem Umerov berichtete gestern über die Ergebnisse der Verhandlungen unseres Teams in Frankreich. Das bilaterale Dokument über Sicherheitsgarantien für die Ukraine ist nun im Wesentlichen bereit, auf höchster Ebene mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten abgeschlossen zu werden. Es ist wichtig, dass die Ukraine die Bemühungen der europäischen und amerikanischen Teams erfolgreich vereint, und gemeinsam haben wir insbesondere Dokumente zu Erholung und wirtschaftlicher Entwicklung diskutiert. Komplexe Fragen aus dem grundlegenden Rahmen zur Beendigung des Krieges wurden ebenfalls behandelt, und die ukrainische Seite stellte mögliche Optionen zur Fertigstellung dieses Dokuments vor. Wir verstehen, dass die amerikanische Seite mit Russland in Kontakt treten wird, und erwarten Rückmeldungen darüber, ob der Aggressor wirklich bereit ist, den Krieg zu beenden.

Nach der Rückkehr nach Kiew wird unser Verhandlungsteam alle Details der Treffen berichten. Wir informieren unsere Partner auch über die Folgen der russischen Angriffe, die eindeutig nicht darauf hindeuten, dass Moskau seine Prioritäten überdenkt. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, dass der Druck auf Russland weiterhin in derselben Intensität zunimmt wie die Arbeit unserer Verhandlungsteams. Die Machbarkeit zukünftiger Sicherheitsgarantien muss durch die Fähigkeit unserer Partner nachgewiesen werden, in dieser Phase wirksamen Druck auf den Aggressor auszuüben. Wir bereiten neue relevante Kontakte mit Partnern vor.