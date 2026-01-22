Selenskyj reist nach Davos zu Gesprächen mit Trump

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj traf am Donnerstag zu wichtigen Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump in die Schweiz ein, während amerikanische Beamte sagten, die Verhandlungen zur Beendigung des fast vierjährigen Krieges in der Ukraine würden sich einem Durchbruch nähern. Das Treffen, das am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos stattfinden soll, findet in einem Moment intensiver diplomatischer Aktivitäten statt, an denen Kiew, Washington und Moskau beteiligt sind.

Selenskyj hatte zuvor angekündigt, Davos zu überspringen, um in Kiew zu bleiben, wo russische Luftangriffe das ukrainische Energienetz belastet und große Teile des Landes ohne Strom zurückgelassen haben. Er signalisierte, dass er nur reisen werde, wenn es eine echte Chance gäbe, eine Vereinbarung mit Trump zu erzielen, die feste Sicherheitsgarantien und Finanzierung für den Wiederaufbau nach dem Krieg beinhaltet. Am Mittwoch sagte Trump, ein Abkommen sei "relativ nah", was den ukrainischen Staatschef zu seiner kurzfristigen Reise veranlasste.

Selenskyj und Trump // Shutterstock

Der US-Gesandte Steve Witkoff schlug in Davos einen optimistischen Ton an und sagte, die Gespräche hätten "große Fortschritte" gemacht und konzentrieren sich nun auf die Lösung eines einzelnen verbleibenden Problems. "Wenn beide Seiten das lösen wollen, werden wir es lösen", sagte er den Delegierten. Selenskyj soll Trump treffen, bevor er eine Rede hält, in der er die Position der Ukraine darlegt.

Der diplomatische Vorstoß geht über Davos hinaus. Witkoff und sein US-Gesandter Jared Kushner sollen später am Donnerstag in Moskau zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin kommen, der erklärt hat, dass die Gespräche eine mögliche Einigung und die Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine umfassen werden. Der Kreml bestätigte das Treffen, spielte jedoch die Erwartungen herunter.

Die Märkte reagierten rasch auf die Flut der Diplomatie, wobei die internationalen Anleihen der Ukraine stiegen, da Investoren auf die Möglichkeit eines Fortschritts setzten. Dennoch dauern die Kämpfe am Boden an: Russische Angriffe trafen am Donnerstag mehrere Regionen, darunter Odesa, wo ein Drohnenangriff einen 17-Jährigen tötete, was unterstreicht, wie fragil die Hoffnungen auf Frieden bleiben.