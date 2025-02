HQ

In einer neuen Erklärung während einer Pressekonferenz in Kiew äußerte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Bereitschaft, zurückzutreten, wenn dies den Frieden in der Ukraine garantiere, und deutete sogar an, dass er seinen Rücktritt gegen einen schnellen Beitritt des Landes zur NATO eintauschen könnte.

Seine Äußerungen erfolgen inmitten eskalierender Spannungen mit US-Präsident Donald Trump, der Selenskyj als Diktator bezeichnet und trotz der anhaltenden Kriegsbedingungen auf Wahlen in der Ukraine gedrängt hat.

Selenskyj behauptete, dass Wahlen in einem ausgewachsenen Konflikt undurchführbar seien, wies die Idee zurück, betonte aber seinen Wunsch, dass Trump ein echter Partner und nicht nur ein Vermittler im Kampf der Ukraine gegen die russische Aggression sei.

Die Beziehungen zwischen den beiden Staatsoberhäuptern haben sich in den letzten Wochen verschlechtert, was das diplomatische Ansehen der Ukraine weiter erschwert. Vorerst bleibt abzuwarten, ob Selenskyjs Aussage an Zugkraft gewinnen wird.