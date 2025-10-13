Selenskyj meldet ukrainische Gewinne im Süden von Saporischschja

HQ

"Zu diesem Zeitpunkt setzen die ukrainischen Einheiten ihre Gegenoffensive in der Nähe von Dobropillia, aber auch in anderen Sektoren fort. Vor allem in der Region Saporischschja in der Nähe von Orichiw. Dort sind unsere Truppen vorgerückt. Heute sind es mehr als 3 km." Das waren die jüngsten Worte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Die Ankündigung erfolgte während einer nächtlichen Videoansprache, in der er die anhaltenden Fortschritte in mehreren Sektoren der Front hervorhob. Unterdessen teilte Russland mit, dass seine Streitkräfte ukrainische Stellungen in der Region angegriffen hätten, da beide Seiten widersprüchliche Informationen über die anhaltenden Kämpfe entlang der Frontlinie veröffentlichten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!