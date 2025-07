Selenskyj macht nach massiven Protesten einen Rückzieher und stellt die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden wieder her Die Ukraine stellt die Unabhängigkeit von zwei Antikorruptionsbehörden nur eine Woche nach der Übergabe an den Generalstaatsanwalt wieder her.

HQ Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in seiner umstrittenen Entscheidung, die ihm die ersten großen landesweiten Proteste gegen die Regierung seit Beginn des Krieges gegen Russland beschert hatte, einen Rückzieher gemacht. Der neue Gesetzentwurf, der am Donnerstag mit 331 Stimmen verabschiedet wurde, stellt die Unabhängigkeit von zwei Antikorruptionsbehörden wieder her, dem Nationalen Antikorruptionsbüro (NABU) und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO). Nach dem vorherigen, letzte Woche verabschiedeten und nun rückgängig gemachten Gesetz fiel die Kontrolle über diese Behörden direkt unter den Generalstaatsanwalt, eine Figur, die von Selenski genannt wurde, was ihre Integrität schwächte. Dieser Schritt drohte nicht nur, alle Fortschritte bei der Beseitigung der Korruption in dem von Korruption geplagten Land rückgängig zu machen, sondern beschädigte auch ernsthaft ihre Chancen auf einen Beitritt zur Europäischen Union, die von dem Land verlangt, die Korruption als Bedingung für ihre Aufnahme aktiv zu bekämpfen. Selenski rechtfertigte das vorherige Gesetz damit, dass die Agenturen "russischen Einfluss" hätten, aber nach der massiven negativen Reaktion in der Ukraine und im Ausland hätten sie sich entschieden, zurückzugehen und ihre frühere Unabhängigkeit von politischer Einmischung wiederherzustellen. Shutterstock