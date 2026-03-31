Selenskyj lobt die Nahost-Tour als "sehr erfolgreich"

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Wolodymyr Selenskyj hat seine Nahost-Tour als Erfolg beschrieben und eine Reihe von Sicherheitskooperationsabkommen sowie laufende Verhandlungen mit regionalen Partnern angekündigt.

Der ukrainische Präsident sagt, "historische" Abkommen seien mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar getroffen worden, während auch die Gespräche mit Jordanien, Kuwait, Bahrain und Oman voranschreiten.

Selenskyjs Besuch konzentrierte sich darauf, die ukrainische Expertise in der Bekämpfung von Drohnen- und Raketenangriffen anzubieten, die während des laufenden Krieges mit Russland entwickelt wurde. Mehrere Länder in der Region suchen ähnliche Fähigkeiten angesichts der eskalierenden Spannungen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt.

"Dies ist eine sehr konkrete und praktische Angelegenheit", sagte Selenskyj und betonte, dass die Ukraine effektiv ihre Verteidigungssysteme, militärische Erfahrung und technologisches Know-how exportiert.

Die Vereinbarungen umfassen die Zusammenarbeit bei Luftverteidigung, gemeinsamer Verteidigungsproduktion und potenziellen Energiepartnerschaften. Selenskyj hob auch die Diskussionen zur Sicherung von Dieselvorräten hervor, einer wichtigen Ressource für den ukrainischen Militär- und Agrarsektor.

Kiew sieht die Initiative sowohl als strategische als auch als wirtschaftliche Chance, da es internationale Beziehungen stärken und gleichzeitig seine eigene Sicherheit durch gegenseitige Partnerschaften stärken will.