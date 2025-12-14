Selenskyj gibt die NATO-Ambitionen auf, um den Krieg zu beenden

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, die Ukraine sei bereit, ihr langjähriges Ziel der NATO-Mitgliedschaft im Austausch für rechtlich bindende westliche Sicherheitsgarantien aufzugeben, was ein bedeutendes Zugeständnis darstellt, da die Friedensgespräche am Sonntag in Berlin eröffnet wurden.

Treffen in Deutschland

Im Vorfeld der Treffen mit dem US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner sagte Selenskyj, die Ukraine fordere nun Artikel-5-ähnliche Garantien von den Vereinigten Staaten sowie Sicherheitsverpflichtungen der europäischen Verbündeten Kanada und Japan, um zukünftige russische Angriffe abzuschrecken. Er betont, dass dies bereits ein bedeutender Kompromiss Kiews war.

Die vom deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz ausgerichteten Gespräche zielen darauf ab, einen von den USA unterstützten Friedensrahmen zu verfeinern, der zu einem Waffenstillstand an den aktuellen Frontlinien führen könnte. Selenskyj sagte, ein 20-Punkte-Plan werde diskutiert, obwohl die Ukraine nicht direkt mit Russland verhandelt.

Forderungen aus Russland und der Ukraine

Russland verlangt seit langem, dass die Ukraine auf NATO-Ambitionen verzichtet und Neutralität sowie territoriale Zugeständnisse in der Ostukraine akzeptiert. Während Selenskyj offen für einen Waffenstillstand auf Basis der bestehenden Frontlinien zeigt, bekräftigt er die Weigerung der Ukraine, offiziell Gebiet abzutreten.

Die Verhandlungen finden statt, während weiterhin russische Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Ukraine durchgeführt werden, wodurch Hunderttausende Strom verloren sind, und vor dem Hintergrund wachsender Warnungen der NATO-Führer, dass Russland Europa außerhalb der Ukraine bedrohen könnte.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte:

"Der Konflikt steht vor unserer Tür. Russland hat den Krieg nach Europa zurückgebracht, und wir müssen auf das Ausmaß des Krieges vorbereitet sein, das unsere Großeltern oder Urgroßeltern erlitten haben. Wir müssen uns über die Bedrohung ganz klar machen. Wir sind Russlands nächstes Ziel, und wir sind bereits in Gefahr."