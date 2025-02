HQ

Das alte Konzept von Atomwaffen als Abschreckung für den Frieden wird breit diskutiert, und jetzt hat Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit dem britischen Sender Piers Morgan eine provokative Frage zur Sicherheit der Ukraine aufgeworfen.

Selenskyj schlug vor, dass Atomwaffen als alternative Form des Schutzes dienen könnten, wenn die Vereinigten Staaten nicht bereit seien, der Ukraine eine Mitgliedschaft in der NATO zu gewähren. Selenskyj räumte ein, dass der Weg zur NATO-Mitgliedschaft Jahre dauern könnte, stellte aber in Frage, wie sich die Ukraine in der Zwischenzeit verteidigen werde.

Er betonte die potenzielle Abschreckungskraft von Atomwaffen und deutete an, dass solche Waffen den notwendigen Schutz gegen russische Aggression bieten würden.

Der Präsident stellte in Frage, ob Raketensysteme allein den nuklearen Fähigkeiten Russlands entgegenwirken könnten, und betonte, dass eine solche Frage rhetorisch sei. Selenskyj wies auch darauf hin, dass, wenn die russische Invasion auf der Angst vor einer NATO-Mitgliedschaft beruhe, Moskau sich vom ukrainischen Boden zurückziehen sollte, da das Land außerhalb des Bündnisses bleiben würde.