Selenskyj fordert nach jüngsten Drohnenangriffen strengere US-Sanktionen gegen Russland

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wolodymyr Selenskyj hat die Vereinigten Staaten aufgefordert, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen, nachdem eine Reihe von Drohnenangriffen verschiedene ukrainische Regionen, darunter auch seine Heimatstadt, getroffen hat.

Selenskyj kritisierte das Vorgehen Moskaus als klares Zeichen dafür, dass es sich nicht für echte Friedensbemühungen einsetzt, insbesondere nach den jüngsten Waffenstillstandsverhandlungen, die auf eine Deeskalation des Konflikts und die Förderung der Stabilität in der Region abzielten.

Obwohl sich beide Seiten darauf geeinigt haben, die Streiks am Schwarzen Meer und an der Energieinfrastruktur auszusetzen, bleiben die Bedingungen unklar, so dass Fragen über die tatsächliche Umsetzung dieser Vereinbarungen offen bleiben. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.