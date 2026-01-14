Selenskyj fordert eine umfassende Überarbeitung des Mobilisierungssystems der Ukraine

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Mittwoch, dass das Land weitreichende Veränderungen bei der Mobilisierung von Truppen für den Krieg gegen Russland benötigt.

Selenskyj schrieb auf X nach einem Treffen mit dem neu ernannten Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov, dass bereits Schritte unternommen worden seien, um das Personal gerechter über die Frontbrigaden zu verteilen.

Er betonte jedoch, dass diese Maßnahmen nicht ausreichen. Selenskyj sagte, das Mobilisierungssystem müsse überarbeitet werden, um die ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte besser zu unterstützen und gleichzeitig das Funktionieren der breiteren Wirtschaft zu schützen. Das sagte er:

Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj zu X:

Ein Treffen mit dem ukrainischen Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov. Ich bin den Parlamentsmitgliedern dankbar, dass sie Mykhailo unterstützen. Wir haben sofort die ersten Prioritäten für das Verteidigungsministerium identifiziert.

Das Hauptproblem ist die Luftabwehr. Konkrete Entscheidungen müssen so schnell wie möglich umgesetzt werden.

Die zweite Priorität ist es, die technologische Komponente in Abstimmung mit dem Militär erheblich zu stärken, um das Vormarsch der russischen Besatzer auf dem Schlachtfeld zu stoppen und problematische Fragen der Frontlogistik zu lösen. Insbesondere wird eine beschleunigte Überprüfung der Finanzierung des Verteidigungssektors stattfinden. Mykhailo wird Wege vorstellen, um die bestehenden Engpässe zu beheben. Auch Entscheidungen werden getroffen, um die Bezahlung unserer Krieger an der Front zu erhöhen. Wir arbeiten auch separat an Drohnenlieferungen – das ukrainische Verteidigungsministerium muss eine grundlegende Drohnenversorgung für Kampfbrigaden einführen und die Beschaffung spezialisierter Drohnen sicherstellen, die in der Lage sind, den Feind in größerer Tiefe zu treffen.

Drittens wird das Verteidigungsministerium der Ukraine systemische Lösungen für die in den territorialen Rekrutierungszentren entstandenen Probleme vorschlagen. Entscheidungen wurden bereits getroffen, um eine gerechtere Personalverteilung zwischen den Kampfbrigaden zu gewährleisten. Im Mobilisierungsprozess sind jedoch viel umfassendere Veränderungen erforderlich, die sowohl für die ukrainischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte als auch für wirtschaftliche Prozesse in unserem Staat mehr Chancen garantieren werden. Der Verteidigungsminister der Ukraine wird in Kürze auch das neue Team des Ministeriums vorstellen.