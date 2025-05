Selenskyj drängt weiterhin auf Gespräche in Istanbul, aber nur, wenn Putin daran teilnimmt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Dienstag hat Wolodymyr Selenskyj seine Teilnahme an den Friedensgesprächen in Istanbul in dieser Woche von der physischen Anwesenheit von Wladimir Putin abhängig gemacht und damit Russlands Engagement für einen ernsthaften Dialog in Frage gestellt.

Während der Kreml Putins Teilnahme nicht bestätigt hat, sind Trumps Gesandte auf dem Weg und ein Waffenstillstandsvorschlag liegt auf dem Tisch. Es steht nach wie vor viel auf dem Spiel, da sowohl Washington als auch Brüssel weitere Sanktionen vorbereiten, sollten die Gespräche scheitern.