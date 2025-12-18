Selenskyj: Die Ukraine könnte gezwungen sein, die Drohnenproduktion ohne Abkommen über eingefrorene russische Vermögenswerte zu reduzieren

HQ

Die Ukraine könnte bereits im Frühjahr gezwungen sein, ihre Drohnenproduktion zu reduzieren, falls sie keine neuen Mittel für eingefrorene russische Vermögenswerte sichert, warnte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag und unterstrich damit Kiews wachsende finanzielle Belastung, während der Krieg sich hinzieht.

Im Briefing der Journalisten sagte Selenskyj, die Ukraine stehe im nächsten Jahr vor einem Haushaltsdefizit von 45 bis 50 Milliarden Euro und dass die laufenden Gespräche in Europa entscheidend seien, um sicherzustellen, dass das Land seine Verteidigungs- und Kriegsanstrengungen weiterhin finanzieren kann.

Drohnenprogramm: Zentral für seine Schlachtfeldstrategie

"Ich weiß nicht, wie die heutigen Gespräche enden werden", sagte er und fügte hinzu, dass die Lage zunehmend dringlich werde. Ohne zusätzliche Mittel müsste die Ukraine schmerzhafte Kürzungen vornehmen, unter anderem bei ihrem sich schnell wachsenden Drohnenprogramm, das zum zentralen Bestandteil ihrer Schlachtfeldstrategie geworden ist.

Selenskyj sagte, die Ukraine tue alles, um den Krieg zu beenden, warnte jedoch, dass es keine Garantie für Fortschritte gebe, insbesondere angesichts dessen, was er als kompromisslose Rhetorik des Kremls bezeichnete.

Er betonte, dass die Ukraine stark und kampffähig bleiben müsse, und sagte, dies benötige anhaltende finanzielle Unterstützung von Partnern. Selenskyj sagte außerdem, er habe ein konstruktives Gespräch mit dem belgischen Premierminister Bart De Wever geführt, wobei er auf gegenseitiges Verständnis hinwies, fügte jedoch hinzu, dass die Position der Ukraine besonders schwierig sei, da sie einen umfassenden Krieg führe.